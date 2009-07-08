Требуется сделать простой, корпоративный дизайн сайта компании, есть наброски макета, нужно переделать. Подробности в ЛС.
Дизайн и лого для строительного портала
Требуется разработать дизайн для регионального строительного портала. Подробное описание - см. вложенный файл.
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