Дизайн и лого для строительного портала

Еще при выборе нами претендента Ксения (а именно так ее зовут в жизни, как после выяснилось) сразу выделилась среди остальных тем, что предложила очень оригинальный дизайн, а главное придумала "фишку". Что и воплотила в жизнь после того, как была выбрана среди других на оформление дизайна. Никаких проволочек с ответом на наши пожелания. Очень быстро реагировала на все текущие изменения и пожелания. Остались довольны!