Дизайн и лого для строительного портала

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен15 заявок984 просмотра

Требуется разработать дизайн для регионального строительного портала. Подробное описание - см. вложенный файл.

16 лет назад
sidan
125 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

Lereena
Ксения 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
16 лет назад
$150
2 дня
Еще при выборе нами претендента Ксения (а именно так ее зовут в жизни, как после выяснилось) сразу выделилась среди остальных тем, что предложила очень оригинальный дизайн, а главное придумала "фишку". Что и воплотила в жизнь после того, как была выбрана среди других на оформление дизайна. Никаких проволочек с ответом на наши пожелания. Очень быстро реагировала на все текущие изменения и пожелания. Остались довольны!
Четкое ТЗ, разумные сроки реализации, оплата и предоплата вовремя. Благодарю за проект!

Заявки фрилансеров

Lereena
Ксения 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн + верстка шаблона под Битрикс

    $100

    Необходимо разработать невычурный строгий дизайн (Основной цвет черный, белый, серый либо серебро + не сильно режущие глаз дополнительные цвета на выбор разработчика) сайта под систему Битрикс с последующей версткой и установкой на прототип. Логотип исходного ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Необходимо создать сайт о рыбалке

    $200

    Здравствуйте! Необходимо создать сайт на тему "Охота и рыбалка". Тип проекта конкурсный. Для участия, пришилте просто небольшые наброски и примеры в личку. Сроки: 2 дня.

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Шапка сайта со слайд-шоу

    Есть дизайн шапки сайта в .psd Необходимо в нескольких местах шапки организовать слайд-шоу (меняющиеся маленькие фотографии из базы). Возможны варианты реализации на флеш либо javascript. При выборе проекта, желательно показать пример похожей готовой ...

    JavaScript
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Разукрасить шапку

    $5

    Есть рисунок в приложении выполненный черными линиями. Задача разукрасить чтобы он превратился в красочную шапку для сайта elgon.ru. Небо должно быть голубое от светлого к темному к верху. Дома теплых тонов. Форма рабочих зеленая ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Дизайн + верстка

    Подправить, для некоторых страниц сделать, дизайн и сверстать. Верстка - кроссбраузерная блочная резина. Сразу указывать ссылки на портфолио. Если предложение по верстке - то ссылки на блочную резину. В ЛС ...

    Дизайн сайтов41 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн сайта детского центра

    Требуется очень красивый и функциональный дизайн для сайта детского центра. Центр предоставляет психологические услуги для детей, а также развивающие тренинги. На сайте будут: новости услуги гостевая + стандартный набор. ...

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    16 лет назад