Нужно сменить дизайн сайта в системе Ucoz

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт20 заявок371 просмотр

Нужно сменить дизайн сайта в системе Ucoz, т.е нужно стандартный шаблон заменить на новые картинки.

И конечно сделать эти Вёб картинки для дизайна.

Если будут предложения о создании сайта с нуля, но с системой управления как на Юкозе, рассмотрю все предложения.

ICQ 579810912

16 лет назад
vitolius
Виталий 
41 год
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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