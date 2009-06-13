Нужно сменить дизайн сайта в системе Ucoz, т.е нужно стандартный шаблон заменить на новые картинки.

И конечно сделать эти Вёб картинки для дизайна.

Если будут предложения о создании сайта с нуля, но с системой управления как на Юкозе, рассмотрю все предложения.

ICQ 579810912