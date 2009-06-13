Ищу дизайнера способного создать шедевр

Нужен дизайнер с неординарным подходом к работе, способный сделать качественный, дорогой, красивый, уникальный дизайн на заезженную тему. Векторная отрисовка, креатив, талант и т.д.

В случае если сработаемя – будут еще заказы.

Показывайте свои лучшие работы. Отвечать только в заказе...

С заинтересовавшими нас кандидатами свяжемся сами.

ПыСы. Проект относительно срочный, по этому работать нужно будет быстро.