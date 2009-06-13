Требуется сайт для фото студии. Сайт нужен в темных тонах, логотипа нет, его тоже нужно сделать. Исполнителя выберу по его портфолио... В ЛС не писать, оставляйте ссылки на ваши работы
Ищу дизайнера способного создать шедевр
Нужен дизайнер с неординарным подходом к работе, способный сделать качественный, дорогой, красивый, уникальный дизайн на заезженную тему. Векторная отрисовка, креатив, талант и т.д.
В случае если сработаемя – будут еще заказы.
Показывайте свои лучшие работы. Отвечать только в заказе...
С заинтересовавшими нас кандидатами свяжемся сами.
ПыСы. Проект относительно срочный, по этому работать нужно будет быстро.
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