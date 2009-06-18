Дизайн сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен110 заявок785 просмотров

Требуется сайт для фото студии. Сайт нужен в темных тонах, логотипа нет, его тоже нужно сделать. Исполнителя выберу по его портфолио... В ЛС не писать, оставляйте ссылки на ваши работы

16 лет назад
Lapuh
38 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

reco-company
Петрович 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
20 отзывов
16 лет назад
$100
3 дня
Очень бытро выполняет работу. Спасибо.
Хороший заказчик, четко формулирует задание, сразу оплачивает работу!

Заявки фрилансеров

reco-company
Петрович 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
20 отзывов
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создать шаблон для DataLife Engine

    Надо создать шаблон для движка DataLife Engine , у меня есть готовый дизайн в HTML файле , дизайн шаблона типа сайтов www.dofiga.net или www.webpark.ru. Сколько это будет стоить?

    HTML
    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн и логотип для регионального сайта

    $170

    Сайт информационно-деловой, местами развлекательный. Требуется: 1. Разработать логотип сайта 2. Разработать оригинальный дизайн сайта (шапка будет включать лого из п.1) 3. Сверстать главную страницу сайта + 1 внутреннюю. Все три задачи должен выполнить ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Шаблон Adult сайта

    Требуется сделать готовый шаблон для адульт сайта - дизайн+верстка. Жду ваши портфолио с подобными работами и цены.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужно сменить дизайн сайта в системе Ucoz

    $100

    Нужно сменить дизайн сайта в системе Ucoz, т.е нужно стандартный шаблон заменить на новые картинки. И конечно сделать эти Вёб картинки для дизайна. Если будут предложения о создании сайта с нуля, но с ...

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн + верстка шаблона под Битрикс

    $100

    Необходимо разработать невычурный строгий дизайн (Основной цвет черный, белый, серый либо серебро + не сильно режущие глаз дополнительные цвета на выбор разработчика) сайта под систему Битрикс с последующей версткой и установкой на прототип. Логотип исходного ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Необходимо создать сайт о рыбалке

    $200

    Здравствуйте! Необходимо создать сайт на тему "Охота и рыбалка". Тип проекта конкурсный. Для участия, пришилте просто небольшые наброски и примеры в личку. Сроки: 2 дня.

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Шапка сайта со слайд-шоу

    Есть дизайн шапки сайта в .psd Необходимо в нескольких местах шапки организовать слайд-шоу (меняющиеся маленькие фотографии из базы). Возможны варианты реализации на флеш либо javascript. При выборе проекта, желательно показать пример похожей готовой ...

    JavaScript
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад