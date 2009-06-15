Дизайн сайта сети отелей

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Закрыт33 заявки430 просмотров

Требуется дизайн сайта сети отелей, разработка раскадровки flash интро...

Подробное задание и материалы (brandBook, фото и видение заказчика) - выбранному исполнителю.Ссылки на портфолио, а также примерные сроки и стоимость выполнения вами данной работы прошу кидать в аську)

ICQ: 368858201

16 лет назад
weryweb
Никита 
41 год
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Xant
45 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
$300
14 дней

Заявки фрилансеров

Xant
45 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад

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