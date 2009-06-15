Разработать web-интерфейс пользователей мемориального проекта: первоначально предоставить 2 варианта. В случае, если варианты не устроят заказчика, разработать третий. ТЗ с подробным описанием интерфейса в приложении. На карте размещены ...
Шаблон дизайна для FREE Shop.
Проект «Цифровой магазин всё по 5 ye» объявляет конкурс для веб-мастеров, занимающихся созданием и интеграцией дизайнов системы Shop-Script FREE или PHPShop CMS Free в рабочие сайты. За каждый удачный шаблон можно заработать 20 WMZ!
Если у вас есть опыт работы с Shop-Script FREE или PHPShop CMS Free, то вы можете на этом неплохо заработать. Пришлите скриншот установленного шаблона на [email protected] с темой "Конкурс FREE Shop". Администрация проекта рассмотрит ваш дизайн и если он окажется удачным, то купит его за 20 WMZ. Все купленные дизайны можно будет скачать с нашего сайта. Для самых перспективных веб-дизайнеров будет создан отдельный раздел с указанием контактов для получения заказов от других пользователей на коммерческой основе.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $225Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Для небольшого вебсайта в области ренты телефонов требуется продолжить апгрейд: Апгрейд включает элементы дизайна, верстки и программирования. Прилагаю Т.З. (без атачментов). Требую портфолио, рекомендации, постоянное онлайн присутствие. ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужен дизайн для сайта компании, основная деят-ть которой - прием эл.платежей от населения чз сеть стационарных и ПОС-терминалов за услуги мобильной, интернет связи, кабельного ТВ и прочих услуг. Требования: - креатив; ...Дизайн сайтов84 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $350
Нужен дизайнер с неординарным подходом к работе, способный сделать качественный, дорогой, красивый, уникальный дизайн на заезженную тему. Векторная отрисовка, креатив, талант и т.д. В случае если сработаемя – будут еще заказы. ...Дизайн сайтов71 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $100
Требуется сайт для фото студии. Сайт нужен в темных тонах, логотипа нет, его тоже нужно сделать. Исполнителя выберу по его портфолио... В ЛС не писать, оставляйте ссылки на ваши работыЗавершен16 лет назад
Надо создать шаблон для движка DataLife Engine , у меня есть готовый дизайн в HTML файле , дизайн шаблона типа сайтов www.dofiga.net или www.webpark.ru. Сколько это будет стоить?Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт16 лет назад
- $170
Сайт информационно-деловой, местами развлекательный. Требуется: 1. Разработать логотип сайта 2. Разработать оригинальный дизайн сайта (шапка будет включать лого из п.1) 3. Сверстать главную страницу сайта + 1 внутреннюю. Все три задачи должен выполнить ...Завершен16 лет назад
Требуется сделать готовый шаблон для адульт сайта - дизайн+верстка. Жду ваши портфолио с подобными работами и цены.Закрыт16 лет назад
- $100
Нужно сменить дизайн сайта в системе Ucoz, т.е нужно стандартный шаблон заменить на новые картинки. И конечно сделать эти Вёб картинки для дизайна. Если будут предложения о создании сайта с нуля, но с ...Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт16 лет назад
- $150
Требуется разработать дизайн для регионального строительного портала. Подробное описание - см. вложенный файл.Завершен16 лет назад