Шаблон дизайна для FREE Shop.

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Проект «Цифровой магазин всё по 5 ye» объявляет конкурс для веб-мастеров, занимающихся созданием и интеграцией дизайнов системы Shop-Script FREE или PHPShop CMS Free в рабочие сайты. За каждый удачный шаблон можно заработать 20 WMZ!

Если у вас есть опыт работы с Shop-Script FREE или PHPShop CMS Free, то вы можете на этом неплохо заработать. Пришлите скриншот установленного шаблона на [email protected] с темой "Конкурс FREE Shop". Администрация проекта рассмотрит ваш дизайн и если он окажется удачным, то купит его за 20 WMZ. Все купленные дизайны можно будет скачать с нашего сайта. Для самых перспективных веб-дизайнеров будет создан отдельный раздел с указанием контактов для получения заказов от других пользователей на коммерческой основе.