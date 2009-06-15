Разработать дизайн-макет web-интерф. к БД и карте

$225
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт10 заявок268 просмотров

Разработать web-интерфейс пользователей мемориального проекта: первоначально предоставить 2 варианта. В случае, если варианты не устроят заказчика, разработать третий.

ТЗ с подробным описанием интерфейса в приложении.

На карте размещены захоронения солдат ВОВ и объекты боевой славы. В интерфейсе должна присутствовать символика ВОВ. Интерфейс может иметь художественные элементы, должен быть удобным для максимально широкой аудитории пользователей, в основном, неуверенных пользователей Интернет. Цветовую гамму карты не учитывать, при необходимости, предложить свою.

Оплата поэтапная, без аванса.

16 лет назад
dnhaggard
Дмитрий 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

werweb
Алишер 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$225
7 дней

Заявки фрилансеров

werweb
Алишер 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Продолжить апгрейд веб-сайта

    Для небольшого вебсайта в области ренты телефонов требуется продолжить апгрейд: Апгрейд включает элементы дизайна, верстки и программирования. Прилагаю Т.З. (без атачментов). Требую портфолио, рекомендации, постоянное онлайн присутствие. ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн для сайта

    Нужен дизайн для сайта компании, основная деят-ть которой - прием эл.платежей от населения чз сеть стационарных и ПОС-терминалов за услуги мобильной, интернет связи, кабельного ТВ и прочих услуг. Требования: - креатив; ...

    Дизайн сайтов84 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Ищу дизайнера способного создать шедевр

    $350

    Нужен дизайнер с неординарным подходом к работе, способный сделать качественный, дорогой, красивый, уникальный дизайн на заезженную тему. Векторная отрисовка, креатив, талант и т.д. В случае если сработаемя – будут еще заказы. ...

    Дизайн сайтов71 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн сайта

    $100

    Требуется сайт для фото студии. Сайт нужен в темных тонах, логотипа нет, его тоже нужно сделать. Исполнителя выберу по его портфолио... В ЛС не писать, оставляйте ссылки на ваши работы

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Создать шаблон для DataLife Engine

    Надо создать шаблон для движка DataLife Engine , у меня есть готовый дизайн в HTML файле , дизайн шаблона типа сайтов www.dofiga.net или www.webpark.ru. Сколько это будет стоить?

    HTML
    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн и логотип для регионального сайта

    $170

    Сайт информационно-деловой, местами развлекательный. Требуется: 1. Разработать логотип сайта 2. Разработать оригинальный дизайн сайта (шапка будет включать лого из п.1) 3. Сверстать главную страницу сайта + 1 внутреннюю. Все три задачи должен выполнить ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Шаблон Adult сайта

    Требуется сделать готовый шаблон для адульт сайта - дизайн+верстка. Жду ваши портфолио с подобными работами и цены.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужно сменить дизайн сайта в системе Ucoz

    $100

    Нужно сменить дизайн сайта в системе Ucoz, т.е нужно стандартный шаблон заменить на новые картинки. И конечно сделать эти Вёб картинки для дизайна. Если будут предложения о создании сайта с нуля, но с ...

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    16 лет назад