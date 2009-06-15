Разработать дизайн-макет web-интерф. к БД и карте

Разработать web-интерфейс пользователей мемориального проекта: первоначально предоставить 2 варианта. В случае, если варианты не устроят заказчика, разработать третий.

ТЗ с подробным описанием интерфейса в приложении.

На карте размещены захоронения солдат ВОВ и объекты боевой славы. В интерфейсе должна присутствовать символика ВОВ. Интерфейс может иметь художественные элементы, должен быть удобным для максимально широкой аудитории пользователей, в основном, неуверенных пользователей Интернет. Цветовую гамму карты не учитывать, при необходимости, предложить свою.

Оплата поэтапная, без аванса.