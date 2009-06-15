Доделать дизайн

Дизайнер сделал макет (имеется .psd) одной страницы - самой сложной - и не отвечает уже очень долго. Осталось доделать несколько других страниц, что делается просто и быстро, так как основа уже есть, и самый сложный макет уже сделан.

Работы на самом деле мало, поэтому плачу 500 рублей Яндекс.деньгами. Отзыв пишу какой пожелаете.

Плачу после выполнения работы. По предыдущим проектам видно, что не обманываю.