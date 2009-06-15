Доделать дизайн

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт47 заявок568 просмотров

Дизайнер сделал макет (имеется .psd) одной страницы - самой сложной - и не отвечает уже очень долго. Осталось доделать несколько других страниц, что делается просто и быстро, так как основа уже есть, и самый сложный макет уже сделан.

Работы на самом деле мало, поэтому плачу 500 рублей Яндекс.деньгами. Отзыв пишу какой пожелаете.

Плачу после выполнения работы. По предыдущим проектам видно, что не обманываю.

16 лет назад
Ultraspanker
Гость 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
6 отзывов

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Нет заявок фрилансеров

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