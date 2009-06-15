Требуется разработать 5 шапок для сайта Коктейльная диета
Доделать дизайн
Дизайнер сделал макет (имеется .psd) одной страницы - самой сложной - и не отвечает уже очень долго. Осталось доделать несколько других страниц, что делается просто и быстро, так как основа уже есть, и самый сложный макет уже сделан.
Работы на самом деле мало, поэтому плачу 500 рублей Яндекс.деньгами. Отзыв пишу какой пожелаете.
Плачу после выполнения работы. По предыдущим проектам видно, что не обманываю.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $20
Проект «Цифровой магазин всё по 5 ye» объявляет конкурс для веб-мастеров, занимающихся созданием и интеграцией дизайнов системы Shop-Script FREE или PHPShop CMS Free в рабочие сайты. За каждый удачный шаблон можно заработать 20 WMZ! ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $225
Разработать web-интерфейс пользователей мемориального проекта: первоначально предоставить 2 варианта. В случае, если варианты не устроят заказчика, разработать третий. ТЗ с подробным описанием интерфейса в приложении. На карте размещены ...Закрыт16 лет назад
Для небольшого вебсайта в области ренты телефонов требуется продолжить апгрейд: Апгрейд включает элементы дизайна, верстки и программирования. Прилагаю Т.З. (без атачментов). Требую портфолио, рекомендации, постоянное онлайн присутствие. ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужен дизайн для сайта компании, основная деят-ть которой - прием эл.платежей от населения чз сеть стационарных и ПОС-терминалов за услуги мобильной, интернет связи, кабельного ТВ и прочих услуг. Требования: - креатив; ...Дизайн сайтов84 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $350
Нужен дизайнер с неординарным подходом к работе, способный сделать качественный, дорогой, красивый, уникальный дизайн на заезженную тему. Векторная отрисовка, креатив, талант и т.д. В случае если сработаемя – будут еще заказы. ...Дизайн сайтов71 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $100
Требуется сайт для фото студии. Сайт нужен в темных тонах, логотипа нет, его тоже нужно сделать. Исполнителя выберу по его портфолио... В ЛС не писать, оставляйте ссылки на ваши работыЗавершен16 лет назад
Надо создать шаблон для движка DataLife Engine , у меня есть готовый дизайн в HTML файле , дизайн шаблона типа сайтов www.dofiga.net или www.webpark.ru. Сколько это будет стоить?Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт16 лет назад
- $170
Сайт информационно-деловой, местами развлекательный. Требуется: 1. Разработать логотип сайта 2. Разработать оригинальный дизайн сайта (шапка будет включать лого из п.1) 3. Сверстать главную страницу сайта + 1 внутреннюю. Все три задачи должен выполнить ...Завершен16 лет назад
Требуется сделать готовый шаблон для адульт сайта - дизайн+верстка. Жду ваши портфолио с подобными работами и цены.Закрыт16 лет назад