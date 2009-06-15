Приватный проект для Demosfen85

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен3 заявки106 просмотров

Требуется разработать 5 шапок для сайта Коктейльная диета

16 лет назад
cms
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Demosfen85_del
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
36 отзывов
16 лет назад
$100
1 день
Работаю с Антоном уже не первый раз, оригинальные дизайнерские решения в кратчайшие сроки.
Делаем уже третий проект, заказчик очень положительный, ещё раз всем советую работать только с Павлом.

Заявки фрилансеров

Demosfen85_del
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
36 отзывов
16 лет назад

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