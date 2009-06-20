weryweb

Никита Николаев weryweb

 
39 летРоссия/Астрахань
15 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Я само Flash-совершенсво... (наверное, как-то так)

Flash

  • Flash + PHP

    $2500

    Тдаю проект на разработку плностью. Своего интереса не закладываю. Суть проекта: 4 модуля, связаныхх между собой. 1. Графический модуль 2. База данных 3. Календарный план 4. Экспорт документации в ворд (по ранее введенному шаблону) Подробности по эл.почте: n.s.nikolaev[at]mail.ru

    PHPFlash
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • PHP-чат

    Чат предполагается для использования тремя сторонами: администратор (требуется авторизация), пользователи отвечающие на задаваемые вопросы (требуется авторизация), гость (авторизация не требуется). 1. Функционирование на стороне клиента: Открывается отдельное окно (приблизительно 400x450). В окне текстовое поле (Text) "От кого:"; выпадающий ...

    PHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Корпоративный сайт с каталогом продукции

    Требуются люди с ранее реализоваными проектами на тему: "Корпоративный с каталогом продукции" Интересует PHP... Интересуют приблизительные цены для адаптирования Ваших готовых проектов под новый сайт

    PHP
    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт для бутика (г. Москва)

    На битрикс реализовать интернет-магазин. + Flash технологии...бюджет не плохой Требуется срочно видение дизайна. Исполнитель должен быть атакован вариантами (основная концепция дизайна) в понедельник. Подробнее по аське: 368858201

    БитриксFlash
    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Программирование CMS сайта (PHP)

    Добрый день, фрилансерам! Требуется CMS + система он-лайн бронирования... Пишите на почту n.s.nikolaev[at]mail.ru: 1. Приблизительную стоимость 2. Приблизительный срок 3. Наличие готовых вариантов для адаптации под этот проект 4. Наличествуют ли готовые работы в сети (ссылки) Оплата - банковским переводом! В ответ на ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн сайта сети отелей

    Требуется дизайн сайта сети отелей, разработка раскадровки flash интро... Подробное задание и материалы (brandBook, фото и видение заказчика) - выбранному исполнителю.Ссылки на портфолио, а также примерные сроки и стоимость выполнения вами данной работы прошу кидать в ...

    Дизайн сайтаFlash
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад