Тдаю проект на разработку плностью. Своего интереса не закладываю. Суть проекта: 4 модуля, связаныхх между собой. 1. Графический модуль 2. База данных 3. Календарный план 4. Экспорт документации в ворд (по ранее введенному шаблону) Подробности по эл.почте: n.s.nikolaev[at]mail.ru
Я само Flash-совершенсво... (наверное, как-то так)
- $2500Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Чат предполагается для использования тремя сторонами: администратор (требуется авторизация), пользователи отвечающие на задаваемые вопросы (требуется авторизация), гость (авторизация не требуется). 1. Функционирование на стороне клиента: Открывается отдельное окно (приблизительно 400x450). В окне текстовое поле (Text) "От кого:"; выпадающий ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуются люди с ранее реализоваными проектами на тему: "Корпоративный с каталогом продукции" Интересует PHP... Интересуют приблизительные цены для адаптирования Ваших готовых проектов под новый сайтСайты «под ключ»20 заявокЗакрыт14 лет назад
На битрикс реализовать интернет-магазин. + Flash технологии...бюджет не плохой Требуется срочно видение дизайна. Исполнитель должен быть атакован вариантами (основная концепция дизайна) в понедельник. Подробнее по аське: 368858201Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый день, фрилансерам! Требуется CMS + система он-лайн бронирования... Пишите на почту n.s.nikolaev[at]mail.ru: 1. Приблизительную стоимость 2. Приблизительный срок 3. Наличие готовых вариантов для адаптации под этот проект 4. Наличествуют ли готовые работы в сети (ссылки) Оплата - банковским переводом! В ответ на ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется дизайн сайта сети отелей, разработка раскадровки flash интро... Подробное задание и материалы (brandBook, фото и видение заказчика) - выбранному исполнителю.Ссылки на портфолио, а также примерные сроки и стоимость выполнения вами данной работы прошу кидать в ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт15 лет назад