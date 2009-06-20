Тдаю проект на разработку плностью. Своего интереса не закладываю. Суть проекта: 4 модуля, связаныхх между собой. 1. Графический модуль 2. База данных 3. Календарный план 4. Экспорт документации в ворд (по ранее введенному шаблону) Подробности по эл.почте: n.s.nikolaev[at]mail.ru