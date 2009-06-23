Программирование CMS сайта (PHP)

Добрый день, фрилансерам!

Требуется CMS + система он-лайн бронирования...

Пишите на почту n.s.nikolaev[at]mail.ru:

1. Приблизительную стоимость

2. Приблизительный срок

3. Наличие готовых вариантов для адаптации под этот проект

4. Наличествуют ли готовые работы в сети (ссылки)

Оплата - банковским переводом!

В ответ на более подходящий вариант исполнителю - полное ТЗ...

После - диалог о стоимости и сроках

Выбираю 1-го исполнителя (не конкурс)...

Оплата: без предоплаты, НО! Работу разбиваем на несколько частей (оплату на столько же). При выполнении части работы оплачиваю часть бюджета. И так до полной здачи проекта...

ВНИМАНИЕ! ОСТАВЬТЕ НА ПОЧТЕ СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!