Нужен Файлообменник для Social engine 3 !стучите в аську 560-616-637 ! вот как должен выглядеть файлообменник!
Программирование CMS сайта (PHP)
Добрый день, фрилансерам!
Требуется CMS + система он-лайн бронирования...
Пишите на почту n.s.nikolaev[at]mail.ru:
1. Приблизительную стоимость
2. Приблизительный срок
3. Наличие готовых вариантов для адаптации под этот проект
4. Наличествуют ли готовые работы в сети (ссылки)
Оплата - банковским переводом!
В ответ на более подходящий вариант исполнителю - полное ТЗ...
После - диалог о стоимости и сроках
Выбираю 1-го исполнителя (не конкурс)...
Оплата: без предоплаты, НО! Работу разбиваем на несколько частей (оплату на столько же). При выполнении части работы оплачиваю часть бюджета. И так до полной здачи проекта...
ВНИМАНИЕ! ОСТАВЬТЕ НА ПОЧТЕ СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Заявки фрилансеров
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