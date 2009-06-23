Пункт меню для ArtForms

Создал форму в компоненте "Artforms" на системе Joomla 1.5.9, все работает замечательно кроме одного. А именно, в параметрах формы, в выкладке "Меню" можно создавать пункт меню, что весьма замечательно, и он замечательно работает, но до тех пор пока не действуют в системе (общие настройки Joomla), дружественная для поисковиков система построения ссылок. Ссылка изначально получается вида:

/index.php?option=com_artforms&formid=1&Itemid=55

и она работает, но когда система начинает работать с псевдонимами stranica.html, меню выводит вот такую ссылку:

/index.php?Itemid=55&option=

при переходе естественно страницы нет, хотя при прямом наборе псевдонима в адресной строке страница отображается нормально.

Вот страница http://xfitkrasnodar.ru/card/zakaz.html

путь в меню на ссылке "Заказ карты"

Собственно это и нужно исправить, пишите тут предложения по цене.