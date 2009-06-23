Во Flash необходимо сделать простейший графический редактор, который мог бы из ограниченного количества элементов, с небольшим количеством параметров составить полноценный аксанометрический рисунок.

Трубопровод состоит из десятка простейших элементов, даже меньше: это собственно труба, переходы трубы с одного диаметра на другой, вварные муфты, фланци, тройники, загибы и т.д. Всего конструктивных элементов не так много. Цель - нарисовать в редакторе "трубную" заготовку из простейших элементов, на основе использованных конструктивных элементов произвести расчет общей стоимости (стоимость каждого элемента берется из внешнего источника - файл), далее заготовка + список использованных элементов со стоимостью отправляется по email в компанию. Клиенту предлагается сохранить созданный эскиз в каком-нибудь из графических форматов (Например PNG)