Написать бот или прикладную программу

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок202 просмотра

Суть: Имитация действий пользователя системы Яндекс.Маркет.

Задача: Управление ставками по расписанию.

Способ реализации: прикладная программа под Win Xp/Vista или серверный скрипт (установка под ключ, запуск по Крону)

Подробное ТЗ во вложении.

Прошу сразу писать в предложении или в личку:

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способ и порядок оплаты

16 лет назад
Alex_Revo
43 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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