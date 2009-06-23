Проект для Лученков Артем (Hungry_Hunter)

Требуется сделать калькулятор из раздела ПРАЙС в разделе КАЛЬКУЛЯТОР так чтобы итоговые суммы совпадали. КАЛЬКУЛЯТОР ПРИМЕРНО КАК ДОЛЖЕН БЫТЬ УЖЕ НА САЙТЕ ВИСИТ. От вас требуется сделать примерно такой же чтобы с ...