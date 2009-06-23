Проект для Лученков Артем (Hungry_Hunter)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка133 просмотра

Нужно встроить скрипт в мой шаблон.

16 лет назад
kamris2004
Михаил 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
36 отзывов

Выбранный исполнитель

Hungry_Hunter
Артем 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
195 отзывов(-1)
16 лет назад
$50
1 день
Вторай раз обратился к Артёму и не жалею, все мои пожелания сделал на отлично, буду и дальше обращаться к нему. +++
Второй раз работаю с Михаилом, как всегда все быстро, четко, без лишних вопросов. Приятно сотрудничать с профессионалами.

Заявки фрилансеров

Hungry_Hunter
Артем 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
195 отзывов(-1)
16 лет назад

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