Приложения с поддержкой API для Вконтакте

Ну с поддержкой APi, и как CS 2D .

Две команды, Терры,Контры.

ДАётся 500$ в игре 3 набора...

1-ый 500$,

2-ой 1000 и 2 Золотых голоса (vkontakte)

3-ий 2500 и 3 голоса

Итак В первом наборе Нож (30HP)Glock(10HP)МП5(15)

Во втором: Нож,Пистол,(глуш)(15HP)AK47,M16 (ависит от команды)(25HP)

Третий набор:Нож,Desert Eagle (35 HP)AWP (80HP)

вот два режима игры, Спасать заложников, и Бомбу класть

главное красивая графика

вид сверху

на букву B покупка, на M менять команду один раз за 5 раундов..

за каждого убитого врага (100$) за заложника (100$) за взорванную бомбу (500$)

у териков красный смокинг и чёрные волосы, контыр одеты в спецназовский костюм

на букву Y писать в чат команды

вот человеек может играть только с друзьями в котакте..но если отправит СмС

то будет играть на общем серваке.

Накопив 10000$ можно сделать КЛАН, если ты только не Админ игры (ну или севрера)

В него можно принимать людей...КАк примут в Клан перед именем будет Префикс клана.

НАкопив 15000$ можно создать сервер с игрой DeathMatch все друг против друга и возрождаются сразу..

Я решил так...НА ваше усмотрение создать редактор карт, или дофига просто карт!

ОБЯЗАТЕЛЬНО КРАСОТА ГРаФИКА ДОЛЖНА БЫТЬ.

Перед тем как обращаться Прочитайте ТЗ подробности icq: 558-798-426

Убрать:

7)Накопив 10000$ можно сделать КЛАН, если ты только не Админ игры (ну или севрера)

В него можно принимать людей...КАк примут в Клан перед именем будет Префикс клана.

8)НАкопив 15000$ можно создать сервер с игрой DeathMatch все друг против друга и возрождаются сразу..

9)вот человеек может играть только с друзьями в котакте..но если отправит СмС

то будет играть на общем серваке.