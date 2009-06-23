Две задачи для сайта http://chulkovoclub.ru Сайт работает на системе Netcat 3.1 Конфигурирование компонента "фотогалерея" под задачу "Ход строительства". В фотогалерее необходимо сконфигурировать таким образом, чтобы слева размещалась маленькая фотография (превью),я ...
Приложения с поддержкой API для Вконтакте
Ну с поддержкой APi, и как CS 2D .
Две команды, Терры,Контры.
ДАётся 500$ в игре 3 набора...
1-ый 500$,
2-ой 1000 и 2 Золотых голоса (vkontakte)
3-ий 2500 и 3 голоса
Итак В первом наборе Нож (30HP)Glock(10HP)МП5(15)
Во втором: Нож,Пистол,(глуш)(15HP)AK47,M16 (ависит от команды)(25HP)
Третий набор:Нож,Desert Eagle (35 HP)AWP (80HP)
вот два режима игры, Спасать заложников, и Бомбу класть
главное красивая графика
вид сверху
на букву B покупка, на M менять команду один раз за 5 раундов..
за каждого убитого врага (100$) за заложника (100$) за взорванную бомбу (500$)
у териков красный смокинг и чёрные волосы, контыр одеты в спецназовский костюм
на букву Y писать в чат команды
вот человеек может играть только с друзьями в котакте..но если отправит СмС
то будет играть на общем серваке.
Накопив 10000$ можно сделать КЛАН, если ты только не Админ игры (ну или севрера)
В него можно принимать людей...КАк примут в Клан перед именем будет Префикс клана.
НАкопив 15000$ можно создать сервер с игрой DeathMatch все друг против друга и возрождаются сразу..
Я решил так...НА ваше усмотрение создать редактор карт, или дофига просто карт!
ОБЯЗАТЕЛЬНО КРАСОТА ГРаФИКА ДОЛЖНА БЫТЬ.
Перед тем как обращаться Прочитайте ТЗ подробности icq: 558-798-426
Убрать:
7)Накопив 10000$ можно сделать КЛАН, если ты только не Админ игры (ну или севрера)
В него можно принимать людей...КАк примут в Клан перед именем будет Префикс клана.
8)НАкопив 15000$ можно создать сервер с игрой DeathMatch все друг против друга и возрождаются сразу..
9)вот человеек может играть только с друзьями в котакте..но если отправит СмС
то будет играть на общем серваке.
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