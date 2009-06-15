Нужно срочно доработать дизайн

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт25 заявок280 просмотров

Нужно срочно доработать дизайн сайта...есть исходники....внести небольшие изменения.....перенести кнопки меню...немного их переделать. Во вложении 2 файла-превьюшки....что есть в исходнике и что нужно сделать...

Указывайте стоимость работы!!Очень срочно!!!

16 лет назад
Ksusha-bestroof
40 лет
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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