Дизайн сайта музыкального (английского) типа.

- Возможно ли исправить шаблон для Joomla 1.5.x так, что бы он открывался на весь размер окна браузера, но не только у меня, а вообще - на любом компьютере? Но эти исправления не должны влиять ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайн + верстка такого типа - http://www.greenfest.ru/html/
Пишите Ваши цены и оставляйте портфолио.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
Здравствуйте! Суть задания заключается в том, что бы создать для сайта http://chinline.ru Flash Анимацию в виде баннера или что то в виде открытки. Соответственно анимация должна быть выполнена в тонах сайта. Суть Анимации должны присутствовать шиншиллы бегающие по ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте, меня зовут, Алексей. Нам нужен дизайн сайта «Доставка суши», исходя из ТЗ необходимо сделать «живой», позитивный дизайн – «конфетку» при минимальном бюджете. Оплата по окончанию работы, желательно Киев.Завершен14 лет назад
- $70
Доброго времени суток, Друзья. Необходимо сделать шапку(статика) для компании занимающейся сборкой и продажей дверей, окон и ставней. Хочется видеть что-то оригинальное и качесвтенное что выделяло бы сайт среди подобных. Ниже прикреплёна шапка которая есть сейчас, ...Завершен14 лет назад
- $150
Нужно нарисовать дизайн для новостного портала. Структура будущего проекта примерно такая как на http://telegraf.lv: есть главная страница (на которой всего понемногу) и подпорталы (на них всего понемногу из их тематики). Подпорталы - это новости (которые ...Дизайн сайтов60 заявокЗакрыт14 лет назад
ЭКОНОМ. прайс-лист с 15 моделями сотовых телефонов их описанием и стоимостью. контактом. и 4-5 файлов для скачивания на основной странице. разместить на бесплатном хостинге. дизайн не важен. цена\срокЗавершен14 лет назад
Сайт - http://www.nouclassika.ucoz.ru/ пока не бесплатном,позже когда будет готов - перенесем Задание : Шапка нужна на всю длину сайта!!! 1. В существующей шапке ОСТАВИТЬ рисунок (книги,яблоко,циркуль..),но УБРАТЬ надпись "Back to School" 2. в шапке сдвинуть отредактированный рисунок вправо 3. Слева ...Завершен14 лет назад
- $100
Ищем дизайнера для переделки главной страницы сайта Photostocks.ru. Специализация: продажа кредитов для фотобанков iStockphoto, Fotolia, Dreamstime. Требуется сделать обновление дизайна с уклоном на его специфику. Ничего экстраординарного, просто сделать акцент на ценах и способах оплаты, ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте! Интересует стоимость создания сайта по seo продвижению. Вполне устроит wordpress, только дизайн уникальный (не шаблонный). Нужно одна или две странички разного дизайна (главная и второго уровня), соответственно две цены. Наполнение сайта хостинг и т. п. не нужно, только ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте, Потеряна (надеюсь временно) связь с прошлым дизайнером. Есть необходимо доработать несколько моментов в уже созданном готовом дизайне - http://domkino.su/diz.jpg. Формат PSD. Сейчас этот дизайн находится в предподготовке к верстке, я дам контакты верстальщика (с веблансера) он пояснит, ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт14 лет назад