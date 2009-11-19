Дизайн сайта музыкального (английского) типа.

Дизайн сайтовЗакрыт40 заявок396 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен дизайн + верстка такого типа - http://www.greenfest.ru/html/

Пишите Ваши цены и оставляйте портфолио.

Дизайн сайта
14 лет назад
partner-2008
Андрей 
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Необходимо "растянуть" шаблон для Joomla 1.5.x

    - Возможно ли исправить шаблон для Joomla 1.5.x так, что бы он открывался на весь размер окна браузера, но не только у меня, а вообще - на любом компьютере? Но эти исправления не должны влиять ...

    Joomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создание Flash анимации.

    Здравствуйте! Суть задания заключается в том, что бы создать для сайта http://chinline.ru Flash Анимацию в виде баннера или что то в виде открытки. Соответственно анимация должна быть выполнена в тонах сайта. Суть Анимации должны присутствовать шиншиллы бегающие по ...

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн сайта "Доставка суши"

    Здравствуйте, меня зовут, Алексей. Нам нужен дизайн сайта «Доставка суши», исходя из ТЗ необходимо сделать «живой», позитивный дизайн – «конфетку» при минимальном бюджете. Оплата по окончанию работы, желательно Киев.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужна шапка к сайту

    $70

    Доброго времени суток, Друзья. Необходимо сделать шапку(статика) для компании занимающейся сборкой и продажей дверей, окон и ставней. Хочется видеть что-то оригинальное и качесвтенное что выделяло бы сайт среди подобных. Ниже прикреплёна шапка которая есть сейчас, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн главной страницы новостного портала

    $150

    Нужно нарисовать дизайн для новостного портала. Структура будущего проекта примерно такая как на http://telegraf.lv: есть главная страница (на которой всего понемногу) и подпорталы (на них всего понемногу из их тематики). Подпорталы - это новости (которые ...

    Дизайн сайтов60 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт. web прайс-лист

    ЭКОНОМ. прайс-лист с 15 моделями сотовых телефонов их описанием и стоимостью. контактом. и 4-5 файлов для скачивания на основной странице. разместить на бесплатном хостинге. дизайн не важен. цена\срок

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Поменять шапку для сайта частной школы

    Сайт - http://www.nouclassika.ucoz.ru/ пока не бесплатном,позже когда будет готов - перенесем Задание : Шапка нужна на всю длину сайта!!! 1. В существующей шапке ОСТАВИТЬ рисунок (книги,яблоко,циркуль..),но УБРАТЬ надпись "Back to School" 2. в шапке сдвинуть отредактированный рисунок вправо 3. Слева ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Переделать main страницу (о кредитах к фотобанкам)

    $100

    Ищем дизайнера для переделки главной страницы сайта Photostocks.ru. Специализация: продажа кредитов для фотобанков iStockphoto, Fotolia, Dreamstime. Требуется сделать обновление дизайна с уклоном на его специфику. Ничего экстраординарного, просто сделать акцент на ценах и способах оплаты, ...

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужно создать сайт на wordpress

    Здравствуйте! Интересует стоимость создания сайта по seo продвижению. Вполне устроит wordpress, только дизайн уникальный (не шаблонный). Нужно одна или две странички разного дизайна (главная и второго уровня), соответственно две цены. Наполнение сайта хостинг и т. п. не нужно, только ...

    WordPressСайт на WordPress
    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработать, нарисовать внутренние страницы дизайна

    Здравствуйте, Потеряна (надеюсь временно) связь с прошлым дизайнером. Есть необходимо доработать несколько моментов в уже созданном готовом дизайне - http://domkino.su/diz.jpg. Формат PSD. Сейчас этот дизайн находится в предподготовке к верстке, я дам контакты верстальщика (с веблансера) он пояснит, ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад