Необходимо "растянуть" шаблон для Joomla 1.5.x

- Возможно ли исправить шаблон для Joomla 1.5.x так, что бы он открывался на весь размер окна браузера, но не только у меня, а вообще - на любом компьютере? Но эти исправления не должны влиять на остальные функции как шаблона, так и сайта в целом и не должны иметь каких - либо побочных эфектов.

- Если это возможно, сколь стоит такая работа?

Шаблон уже есть.

- Или же Вы сможете предложить подбный по дизайну и функциональности шаблон.

Заранее благодарен. С уважением, Кузьмин А.А.