Дизайн для медицинского сайта

ПРОЕКТ ТАКЖЕ ЗАПУЩЕН В ВИДЕ КОНКУРСА - http://www.weblancer.net/projects/156001.html

Тз на дизайн

Фактически нужно сделать аналогично этому сайту - http://www.fdc-vip.ru/about/

Структура «Г» образная:

Сверху шапка, под шапкой контент, слева блоки «Новости», «Заявка на консультацию»

Разделы:

Главная

Услуги

Специалисты

Контакты

Полезная информация

Пресса

Вопрос-ответ

Наши клиники

Шапка

Также будет на флэш, при нажатии на разделы будет сменяться большая картинка и маленькие. Большие картинки нужно подобрать и дать несколько вариантов для каждого раздела. Маленькие картинки есть. Большая картинка в разделе «О клинике» - нужно взять любой красивый интерьер-ресепш похожий на клинику и в последствии вставить туда лого.

Лого и телефон должны быть в шапке (сверху или снизу), также Рус / Eng / Fre (сайт мультиязычный)

Меню снизу шапки. Меню будет «выплывающим» как здесь - http://emerem.ru/

Блоки слева

1 Блок «Новости» (состоит из заголовка и поля под текст)

2 Запись на консультацию (здесь что-нибудь визуально – врач с телефоном и т.д.)

По цветовой гамме заказчику очень нравиться это - http://www.termedisaturnia.it/it/main/terme-di-saturnia/Storia/

Логотип вложен – его нужно сделать в конечном итоге более постельного красного цвета.

Требования и пожелания по дизайну проекта

Требования по стилю дизайна сайта - Презентабельный, современный стиль

Основная цветовая гамма сайта - гамма пастельных тонов предпочтительнее

Возможность использовать дополнительный цвет в цветовой гамме:

Учесть ,что основные цвета медицины –красный и белый. Но они должны быть представлены в гармонии с основным цветом поля.

Не использовать цвета в цветовой гамме:

Ядовитые цвета

Примеры сайтов, которые нравяться

1. http://www.genolier.net/

2. http://www.fdc-vip.ru/

3. http://www.termedisaturnia.it/it/main/terme-di-saturnia/Storia/ цветовая гамма

Вообщем то все.

Самое главное – этапы работы:

Ко вторнику (24 ноября) нужно сделать макет-ориентир, который если понравиться – выбираем вас исполнителем и отдаем доделывать все остальное (могу даже предоплату 3000 дать если необходимо)

В макете нужно сделать полноценную первую страничку но без:

1. В шапке большую и маленькую картинку можно взять прям с этого сайта http://www.fdc-vip.ru/about/

2. Блок «запись на консультацию» можно не делать

Соответственно все картинки для шапки будем подбирать если общий вид дизайна понравиться.

Плачу всегда - см. отзывы.

Если проект Вас заинтересовал - жду макета во вторник.

481104476 аська

[email protected]

Желательно предложить дополнительно другой вариант по концепции