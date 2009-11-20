Дизайн для медицинского сайта

Необходим дизайн сайта в корпоративном стиле,логотип и иллюстрационные элементы есть, текст готов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ПРОЕКТ ТАКЖЕ ЗАПУЩЕН В ВИДЕ КОНКУРСА - http://www.weblancer.net/projects/156001.html
Тз на дизайн
Фактически нужно сделать аналогично этому сайту - http://www.fdc-vip.ru/about/
Структура «Г» образная:
Сверху шапка, под шапкой контент, слева блоки «Новости», «Заявка на консультацию»
Разделы:
Главная
Услуги
Специалисты
Контакты
Полезная информация
Пресса
Вопрос-ответ
Наши клиники
Шапка
Также будет на флэш, при нажатии на разделы будет сменяться большая картинка и маленькие. Большие картинки нужно подобрать и дать несколько вариантов для каждого раздела. Маленькие картинки есть. Большая картинка в разделе «О клинике» - нужно взять любой красивый интерьер-ресепш похожий на клинику и в последствии вставить туда лого.
Лого и телефон должны быть в шапке (сверху или снизу), также Рус / Eng / Fre (сайт мультиязычный)
Меню снизу шапки. Меню будет «выплывающим» как здесь - http://emerem.ru/
Блоки слева
1 Блок «Новости» (состоит из заголовка и поля под текст)
2 Запись на консультацию (здесь что-нибудь визуально – врач с телефоном и т.д.)
По цветовой гамме заказчику очень нравиться это - http://www.termedisaturnia.it/it/main/terme-di-saturnia/Storia/
Логотип вложен – его нужно сделать в конечном итоге более постельного красного цвета.
Требования и пожелания по дизайну проекта
Требования по стилю дизайна сайта - Презентабельный, современный стиль
Основная цветовая гамма сайта - гамма пастельных тонов предпочтительнее
Возможность использовать дополнительный цвет в цветовой гамме:
Учесть ,что основные цвета медицины –красный и белый. Но они должны быть представлены в гармонии с основным цветом поля.
Не использовать цвета в цветовой гамме:
Ядовитые цвета
Примеры сайтов, которые нравяться
3. http://www.termedisaturnia.it/it/main/terme-di-saturnia/Storia/ цветовая гамма
Вообщем то все.
Самое главное – этапы работы:
Ко вторнику (24 ноября) нужно сделать макет-ориентир, который если понравиться – выбираем вас исполнителем и отдаем доделывать все остальное (могу даже предоплату 3000 дать если необходимо)
В макете нужно сделать полноценную первую страничку но без:
1. В шапке большую и маленькую картинку можно взять прям с этого сайта http://www.fdc-vip.ru/about/
2. Блок «запись на консультацию» можно не делать
Соответственно все картинки для шапки будем подбирать если общий вид дизайна понравиться.
Плачу всегда - см. отзывы.
Если проект Вас заинтересовал - жду макета во вторник.
481104476 аська
Желательно предложить дополнительно другой вариант по концепции
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