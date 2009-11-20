Дизайн для сайта торрент трекера

Заготовку можно посмотреть здесь: http://82.137.160.18/rujoin_site/ Вместо верхней флешки (с оранжевыми тонами) нужно сделать шапку, соответствующую общим тонам интерфейса. Итак, с Вас: сценарий флешки, с промежуточными картинками и событиями, и собственно креатив. Базовые примеры, лого и т.п. обеспечу. Пишите в ...