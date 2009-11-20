Дизайн для сайта торрент трекера

Срочно нужен.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт: http://katushka.net
Нужно нарисовать современный, стильный, уникальный дизайн.
- Похожие заказы
- $200Дизайн сайтов81 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужно поменять фон в flash с темного на другой или вообще его как-то убратьДизайн сайтов15 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Заготовку можно посмотреть здесь: http://82.137.160.18/rujoin_site/ Вместо верхней флешки (с оранжевыми тонами) нужно сделать шапку, соответствующую общим тонам интерфейса. Итак, с Вас: сценарий флешки, с промежуточными картинками и событиями, и собственно креатив. Базовые примеры, лого и т.п. обеспечу. Пишите в ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт14 лет назад
- $300
1. Дизайн сайта-визитки компании "Riviera" - официального дистрибьютора компании по производству нижнего белья Laura S.A в России. 2. Дизайн сайта-визитки для компании "Фокус-Центр" - российского производителя энергосберегающих светодиодных ламп.Завершен14 лет назад
- $100
http://www.vsepropoker.ru/vpp.html основные требования: в шапке, в самом верху надо оформить место для текстового заголовка (названия страницы), установить логотип (сделан) и строку поиска сделать горизонтальное выпадающее меню на CSS, без скриптов. попробовать улучшить цветовую гамму (не меняя принципиально), возм. использовать ...Закрыт14 лет назад
- $100
Для блога http://www.popinfo.ru/ нужно создать оригинальную тему. Ваши предложения по цене и сроках.Дизайн сайтов36 заявокЗакрыт14 лет назад
Техническое задание.: 1.изменить качественно дизайн сайта www.superplat.com Также возможно доработать логотип( оранжевая кнопка). 2. добавить некоторую информацию добавить страницы. 3. добавить регистрацию и возможность входа пользователей в свой личный кабинет. 4.добавить возможность продажи пин-кодов пополнения баланса, подключить различные ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Описание в приложенииДизайн сайтов71 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $80
Дизайн для магазина. Сроки 2 дняЗавершен14 лет назад
- $400
Тз на дизайн Фактически нужно сделать аналогично этому сайту - http://www.fdc-vip.ru/about/ Структура «Г» образная: Сверху шапка, под шапкой контент, слева блоки «Новости», «Заявка на консультацию» Разделы: Главная Услуги Специалисты Контакты Полезная информация Пресса Вопрос-ответ Наши клиники ...Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт14 лет назад