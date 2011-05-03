Нужно много иконок подарков для сайта katushka.net Размеры: 96x96 и 256x256 Мне по стилю очень нравятся подарки из Вконтакта (из всех социальных сетей). Чем больше иконок – тем лучше. Оставляйте свои предложения с ценами в ...