Необходимо написать алгоритм на языке php Имеется прогресс бар заданной ширины. Пользователи указывают: 1) дату завершения этой шкалы 2) отрезки (этапы) произвольный длины. Например: 1. 01.12.12 - 05.12.12 2. 05.12.12 - 10.12.12 3. 10.12.12 - 15.12.12 ...... Необходимо для данных этапов просчетать доли ...
- $75Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Для проекта Катушка.net требуется web разработчик. Требования: - знание PHP, MySQL, JavaScript, JQuery, CSS, HTML - умение ориентироваться в чужом коде. - не бояться функционального программирования. - быть на связи. Опыт работы обязателен. Частичная или полная занятость. Оплата ...Закрыт11 лет назад
Необходимо перенести сайт katushka.net на фреймворк Yii Так же необходимо будет внести ряд изменений/улучшенийВеб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен перевод интерфейса сайта (без пользовательского контента) SmartProgress.ru на английский языкПереводы1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $1000
Для проекта Катушка.net требуется web разработчик. Требования: - знание PHP, MySQL, JavaScript, JQuery, CSS, HTML - умение ориентироваться в чужом коде. - быть на связи. Занятость не менее 80 часов в месяц. Опыт работы обязателен. Оплата: $ ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $1000
Для проекта Катушка.net требуется web разработчик. Требования: - знание PHP, MySQL, JavaScript, JQuery, CSS, HTML - умение ориентироваться в чужом коде. - быть на связи. Занятость не менее 4 часа в день. Опыт работы обязателен. Оплата: ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Для проекта Катушка.net требуется web разработчик. Требования: - знание PHP, MySQL, JavaScript, JQuery, CSS, HTML - умение ориентироваться в чужом коде. - быть на связи. Занятость ~ 4 ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Специальность – "Экономика и управление на предприятии (транспорт)" Тема – "Направления совершенствования использования основных производственных фондов ООО «АвтоЛидерТрансОмск»" Работа есть, но нужно исправить недочеты и выполнить рекомендации руководителя. Срок 3 недели, но лучше, что бы ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $330
Для проекта Катушка.net требуется web разработчик на постоянную занятость. Удаленно! Требования: знание PHP, HTML, CSS, MySQL, JavaScript, JQuery. Начальная зарплата 10,000 руб в месяц и дальнейшее повышение.Закрыт12 лет назад
Требуется создать загрузчик фотографий как vkontakte – выбор фотографий, предварительный просмотр (с возможностью удалить, повернуть), масштабирование фотографий под заданные размеры, загрузка на сервер.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно много иконок подарков для сайта katushka.net Размеры: 96x96 и 256x256 Мне по стилю очень нравятся подарки из Вконтакта (из всех социальных сетей). Чем больше иконок – тем лучше. Оставляйте свои предложения с ценами в ...Иконки и Пиксель-арт11 заявокЗакрыт13 лет назад
- $10
Необходимо нарисовать 2 анимированных баннера размером 468x60 для торрент трекера - http://katushka.netБаннеры13 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Сайт: http://katushka.net ТЗ в аттаче. Заявки будут рассматриваться только от фрилансеров в портфолио которых есть дизайны пользовательских сервисов.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Необходимо кое что подправить в исходниках XBT - http://xbtt.sourceforge.net/tracker/Закрыт14 лет назад
- $250
Сайт: http://katushka.net Нужно нарисовать современный, стильный, уникальный дизайн.Дизайн сайтов48 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Имеется торрент трекер на движке TBDev. Необходимо в него интегрировать бэкэнд XBTT (написанный на C++) Необходимо XBTT подогнать к существующей базе (TBDev). Также нужно произвести несколько изменений в исходном коде XBTT - золотые торренты, VIP аккаунты ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Идет распределенная атака на сервер на 80 порт (http флуд), примерно с 10-30 ip адресов одновременно. В принципе можно всех в фаерволе отключить, но адреса меняются и постоянно ручную обновлять список напряжно. Необходимо сделать та, что бы ...Системное администрирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $5
Необходимо обновить веб-сервер LightTPD с 1.4.18 до 1.4.19Настройка сервера/ПО4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $10
Нужно сделать авто кликер. В программу вводишь список прокси серверов, указываешь сайт, на котором он должен кликать. И он (авто кликер) должен заходить через прокси на этот сайт и нажимать на определенные ссылки. После успешной ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $30
Архиватор на языке ассемблер используя lzw алгоритм Сроки выполнения: 3-5 дней Интерфейс прогаммы таков: 1 - Упаковать файл 2 - Распаковать файл 3 - Выход Также должен быть вызов из командной строки Например, LZW.exe 1.txt - pack LZW.exe 1.txt - unpackПрикладное ПО1 исполнительЗакрыт17 лет назад