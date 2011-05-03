maxtor

Максим maxtor

 
36 летРоссия/Омск
18 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
vreshch
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Алгоритм расчета отрезков на координатной линии
Четко поставленная задача, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Владимир сделал не возможное, но написал данный алгоритм! В алгоритме было большое множество нюансов, которые нужно было учесть. Владимир полностью справился с поставленной задачей.
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Anna_B
Анна 
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$25
10 баллов
11 лет назад
Перевод сайта SmartProgress.ru на английский
Интересный проект и приятный заказчик. Оплата своевременная и согласно договоренности. Максим, спасибо. Обращайтесь!
Работы была осуществлена в полном объеме в установленный срок. Большое спасибо!
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Am1GO
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$200
10 баллов
14 лет назад
Интеграция TBDev и XBTT в торрент трекере
Написал, установил, настроил и очень доволен сотрудничеством. Благодарю за понимание со стороны заказчика.
давно было... не помню )
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overc
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$25
10 баллов
17 лет назад
Торрент трекер
Очень приятно было поработать. Платит исправно. Знает чего хочет.
Отличный программист, наилучшие рекомендации!
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