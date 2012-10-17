Перевод сайта SmartProgress.ru на английский

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Завершен16 заявок210 просмотров

Нужен перевод интерфейса сайта (без пользовательского контента) SmartProgress.ru на английский язык

13 лет назад
maxtor
Максим 
37 лет
20 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Anna_B
Анна 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад
$25
3 дня
Работы была осуществлена в полном объеме в установленный срок. Большое спасибо!
Интересный проект и приятный заказчик. Оплата своевременная и согласно договоренности. Максим, спасибо. Обращайтесь!

Заявки фрилансеров

Anna_B
Анна 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад

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