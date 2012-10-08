Перевод с английского на русский статьи о авто

$66
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Закрыт4 заявки205 просмотров

Размер текста 15 650 символов с пробелами. Бюджет 2000 рублей.

В качестве тестового задания предлагаю перевести следующий фрагмент:

"At 4.44m long, it sets itself apart with an optimised and generous structure which puts it a step

ahead of the competition.

The front face has all the genes of the new Peugeot style with a 'floating grille' with chamfered

surround and a marque block positioned at the top under the leading edge of the bonnet. So, the horizontal rear capping is both understated and upmarket. It is sculpted with character by the lateral nerve line which provides a visual waistline for the whole vehicle."

13 лет назад
genek62
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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