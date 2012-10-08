Здравствуйте! Требуется перевод системных сообщений сайта с русского на английский по заданному формату, а именно переведенный текст необходимо поместить напротив переводимого в кавычки. Пример текста, который я предоставляю: 'Автор' ...
Перевод с английского на русский статьи о авто
Размер текста 15 650 символов с пробелами. Бюджет 2000 рублей.
В качестве тестового задания предлагаю перевести следующий фрагмент:
"At 4.44m long, it sets itself apart with an optimised and generous structure which puts it a step
ahead of the competition.
The front face has all the genes of the new Peugeot style with a 'floating grille' with chamfered
surround and a marque block positioned at the top under the leading edge of the bonnet. So, the horizontal rear capping is both understated and upmarket. It is sculpted with character by the lateral nerve line which provides a visual waistline for the whole vehicle."
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