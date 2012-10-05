Перевод документа с голландского

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Закрытнет заявок131 просмотр

Здравствуйте! Необходим перевод решения суда о расторжении брака с голландского на понедельник, до 13 часов по Москве. Тариф- 250 рублей/ 1800 знаков с пробелами русского текста. Оплата - по факту, яндекс-деньги. Документ в приложении.

13 лет назад
translators2008
Седа 
55 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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