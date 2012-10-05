Перевод реферата с англ. на рус.

Требуется перевести реферат по экономике с английского на русский язык.

Тема – устойчивое развитие.

Перевод надо осуществить за сегодня (к 19.00)

Объем всего текста, доступно для перевода - 61700 знаков (без пробелов).

Это 25 страниц 12 шрифтом Times New Roman c интервалов 1.5

За весь текст я могу заплатить 2500 рублей. (это 40 рублей за 1000 знаков)

За 1 страницу – 100руб, за 5 страниц – 500 руб.

Так как сроки короткие, то предлагаю Вам взять ровно столько, сколько Вы сможете перевести к сегодняшнему вечеру. Соответственно работа будет разбита на несколько исполнителей и оценена пропорционально той части, которую вы сможете взять.

Оплата по факту через Яндекс.Деньги

Обсуждение деталей в скайпе - sasha_roger