Требуется постоянно переводить тексты объемом в среднем 15000-20000 знаков. При адекватном качестве, скорости и стоимости отдам всю работу одному человеку. Интересует минимальная стоимость т.к. общий объём работ миллионы знаков. При переводе сохранять форматирование текста (без ...
Перевод реферата с англ. на рус.
Требуется перевести реферат по экономике с английского на русский язык.
Тема – устойчивое развитие.
Перевод надо осуществить за сегодня (к 19.00)
Объем всего текста, доступно для перевода - 61700 знаков (без пробелов).
Это 25 страниц 12 шрифтом Times New Roman c интервалов 1.5
За весь текст я могу заплатить 2500 рублей. (это 40 рублей за 1000 знаков)
За 1 страницу – 100руб, за 5 страниц – 500 руб.
Так как сроки короткие, то предлагаю Вам взять ровно столько, сколько Вы сможете перевести к сегодняшнему вечеру. Соответственно работа будет разбита на несколько исполнителей и оценена пропорционально той части, которую вы сможете взять.
Оплата по факту через Яндекс.Деньги
Обсуждение деталей в скайпе - sasha_roger
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