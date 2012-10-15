Перевод контента на сайте

$100
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Завершен25 заявок290 просмотров

Добрый день, коллеги.

Нужно перевести контент на сайте на английский и немецкие языки.

То, что нужно перевести во вложении.

Интересует цена и сроки.

Можно отдельно Англ. или немецкий.

13 лет назад
alezzz
44 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
24 отзыва

Выбранные исполнители

Anju-ta
Анна 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$15
2 дня
Анна перевела все до последнего слова на сайте. Сделано довольно быстро, несмотря на выходные дни. Спасибо!
Только хорошие впечатления от работы с этим заказчиком. Рекомендую!!!
maryanee
42 года
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Перевод сделан быстро и недорого. И насколько хватает моих познаний - качественно. Буду обращаться в дальнейшем.
мой плюс

Заявки фрилансеров

Anju-ta
Анна 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
maryanee
42 года
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад

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