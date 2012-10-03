Нужно провести телефонные переговоры на английском

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен2 заявки137 просмотров

Нужен человек, который отлично владеет разговорным английским.

Необходимо позвонить по скайпу зарубежному контрагенту и выяснить ряд деловых вопросов касательно поставок товара.

Скорее всего, это будет один десятиминутный разговор.

Затраты на скайп компенсируются или я сделаю присоединение к звонку.

13 лет назад
Bill-Gates
Василий 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

_deleted_
Имя 
27 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$21
1 день
Нужна была помощь в деловых переговорах по скайпу на английском. Было много тем для обсуждений и непростых вопросов. Виталий быстро вник в ситуацию и всё провёл очень профессионально. Это было отличное решение моей задачи. Рекомендую!
Отличный заказчик! Оперативная оплата.Тактичное деловое общение. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

_deleted_
Имя 
27 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад

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