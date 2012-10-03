Bill-Gates

Периодически возникают задачи по поиску и обработке какой-либо информации в интернет (набив базы данных, поиск поставщика, ...). Нужен человек, который много времени находится онлайн и может брать на себя такие задачи. При отклике на проект ...
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- Копирайтинг6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $7
Нужно убрать с фото все тексты. Срок - сегодня. При ответе присылайте ссылку на примеры ваших работ по ретуши.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен11 лет назад
Иногда возникают задачи по поиску и обработке какой-либо информации в интернет. Хотелось бы иметь возможность передавать такие задачи продвинутому интернетчику. Желательно: - чтение английского - возможность недорого звонить на московские номера Жду в ответ: 1) Цена за час вашей ...Прочее6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $10
Нужен человек, который отлично владеет разговорным английским. Необходимо позвонить по скайпу зарубежному контрагенту и выяснить ряд деловых вопросов касательно поставок товара. Скорее всего, это будет один десятиминутный разговор. Затраты на скайп компенсируются или я сделаю присоединение к ...Переводы1 исполнительЗавершен11 лет назад
Отзывы фрилансеров
$5
10 баллов
11 лет назад
Хороший заказчик, простое задание, мгновенная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
Была простая задача, всё сделано в срок.
$1
10 баллов
11 лет назад
Отличный заказчик! Оперативная оплата.Тактичное деловое общение. Рекомендую!
Ответный отзыв
Нужна была помощь в деловых переговорах по скайпу на английском. Было много тем для обсуждений и непростых вопросов. Виталий быстро вник в ситуацию и всё провёл очень профессионально. Это было отличное решение моей задачи. Рекомендую!