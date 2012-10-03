Bill-Gates

Василий Bill-Gates

 
48 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Эникей

    Периодически возникают задачи по поиску и обработке какой-либо информации в интернет (набив базы данных, поиск поставщика, ...). Нужен человек, который много времени находится онлайн и может брать на себя такие задачи. При отклике на проект ...

    Photoshop
    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Интернет-помощник

    Иногда возникают задачи по поиску и обработке какой-либо информации в интернет. Хотелось бы иметь возможность передавать такие задачи продвинутому интернетчику. Желательно: - чтение английского - возможность недорого звонить на московские номера Жду в ответ: 1) Цена за час вашей ...

    Прочее6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно провести телефонные переговоры на английском

    $10

    Нужен человек, который отлично владеет разговорным английским. Необходимо позвонить по скайпу зарубежному контрагенту и выяснить ряд деловых вопросов касательно поставок товара. Скорее всего, это будет один десятиминутный разговор. Затраты на скайп компенсируются или я сделаю присоединение к ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
WebMatrix
Ирина 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Ретушь одного фото
Хороший заказчик, простое задание, мгновенная оплата. Рекомендую!
Была простая задача, всё сделано в срок.
Ответный отзыв
_deleted_
Имя 
26 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$1
10 баллов
11 лет назад
Нужно провести телефонные переговоры на английском
Отличный заказчик! Оперативная оплата.Тактичное деловое общение. Рекомендую!
Нужна была помощь в деловых переговорах по скайпу на английском. Было много тем для обсуждений и непростых вопросов. Виталий быстро вник в ситуацию и всё провёл очень профессионально. Это было отличное решение моей задачи. Рекомендую!
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