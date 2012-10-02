Перевод с рус. на англ. (медиц, безопас.)

Требуются переводчики с хорошим опытом перевода с русского на англ язык, тематики: медицина, безопасность...

На данный момент есть объемный проект до пятницы

Весь перевод будет полностью проверяться экспертами- переводчиками заказчика по качеству перевода (заказчик- крупный переводческий центр)

Стоимость 1800 ЗБП = 3$ (выплата в течении 7 дней после сдачи работы, webmoney), дилетантам и любителям программного перевода просьба обходить стороной и не тратить свое время...

Заинтересованным прошу указать следующую информацию:

краткое резюме работы в данной области,

наличие диплома переводчика,

возможный объем за 2 дня (стр.),

онлайн контакты, iсq, skype, агент (тот, в котором вы чаще всего онлайн)

Благодарим за интерес