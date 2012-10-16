Нужно сделать базу данных состоящую из контактов Isq, skype и мэйл агента. С возможностью переписки, передачей файлов, фильтрации по различным параметрам. В дальнейшем программа будет постоянно дорабатываться, поэтому нужно сделать на такой платформе чтобы не ...