perevodkz

Александр perevodkz

 
37 летКазахстан/Алматы
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • База данных - веб-мессенджер (ISQ, Skype, Agent)

    Нужно сделать базу данных состоящую из контактов Isq, skype и мэйл агента. С возможностью переписки, передачей файлов, фильтрации по различным параметрам. В дальнейшем программа будет постоянно дорабатываться, поэтому нужно сделать на такой платформе чтобы не ...

    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перевод с финского на русский

    Требуются переводчики с хорошим опытом перевода с финского на русский На данный момент есть небольшой проект Весь перевод будет полностью проверяться экспертами — переводчиками заказчика по качеству перевода (заказчик — крупный переводческий центр) Стоимость 1800 ЗБП = ...

    Переводы1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перевод с литовского на рус.

    Требуются переводчики с хорошим опытом перевода с русского на литовский (договор) На данный момент есть небольшой проект Весь перевод будет полностью проверяться экспертами- переводчиками заказчика по качеству перевода (заказчик- крупный переводческий центр) Стоимость 1800 ЗБП = ...

    Переводы1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перевод с рус. на англ. (медиц, безопас.)

    Требуются переводчики с хорошим опытом перевода с русского на англ язык, тематики: медицина, безопасность... На данный момент есть объемный проект до пятницы Весь перевод будет полностью проверяться экспертами- переводчиками заказчика по качеству перевода (заказчик- крупный переводческий центр) ...

    Переводы2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад