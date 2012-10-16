Требуются переводчики с русского на эстонский, желательно с дипломом переводчика Стоимость 6$/1800 знаков без пробелов
- Переводынет заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно сделать базу данных состоящую из контактов Isq, skype и мэйл агента. С возможностью переписки, передачей файлов, фильтрации по различным параметрам. В дальнейшем программа будет постоянно дорабатываться, поэтому нужно сделать на такой платформе чтобы не ...Базы данных2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуются переводчики с хорошим опытом перевода с финского на русский На данный момент есть небольшой проект Весь перевод будет полностью проверяться экспертами — переводчиками заказчика по качеству перевода (заказчик — крупный переводческий центр) Стоимость 1800 ЗБП = ...Переводы1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Требуются переводчики с хорошим опытом перевода с русского на литовский (договор) На данный момент есть небольшой проект Весь перевод будет полностью проверяться экспертами- переводчиками заказчика по качеству перевода (заказчик- крупный переводческий центр) Стоимость 1800 ЗБП = ...Переводы1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Требуются переводчики с хорошим опытом перевода с русского на англ язык, тематики: медицина, безопасность... На данный момент есть объемный проект до пятницы Весь перевод будет полностью проверяться экспертами- переводчиками заказчика по качеству перевода (заказчик- крупный переводческий центр) ...Переводы2 заявкиЗакрыт11 лет назад