Перевод с литовского на рус.

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Закрыт1 заявка109 просмотров

Требуются переводчики с хорошим опытом перевода с русского на литовский (договор)

На данный момент есть небольшой проект

Весь перевод будет полностью проверяться экспертами- переводчиками заказчика по качеству перевода (заказчик- крупный переводческий центр)

Стоимость 1800 ЗБП = 5$ (выплата в течении 7 дней после сдачи работы, webmoney), дилетантам и любителям программного перевода просьба обходить стороной и не тратить свое время...

Заинтересованным прошу указать следующую информацию:

краткое резюме работы в данной области,

наличие диплома переводчика,

возможный объем за 2 дня (стр.),

онлайн контакты, iсq, skype, агент (тот, в котором вы чаще всего онлайн)

Благодарим за интерес

13 лет назад
perevodkz
38 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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