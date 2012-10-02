Требуются переводчики с хорошим опытом перевода с русского на англ язык, тематики: медицина, безопасность... На данный момент есть объемный проект до пятницы Весь перевод будет полностью проверяться экспертами- переводчиками заказчика по качеству перевода ...
Перевод с литовского на рус.
Требуются переводчики с хорошим опытом перевода с русского на литовский (договор)
На данный момент есть небольшой проект
Весь перевод будет полностью проверяться экспертами- переводчиками заказчика по качеству перевода (заказчик- крупный переводческий центр)
Стоимость 1800 ЗБП = 5$ (выплата в течении 7 дней после сдачи работы, webmoney), дилетантам и любителям программного перевода просьба обходить стороной и не тратить свое время...
Заинтересованным прошу указать следующую информацию:
краткое резюме работы в данной области,
наличие диплома переводчика,
возможный объем за 2 дня (стр.),
онлайн контакты, iсq, skype, агент (тот, в котором вы чаще всего онлайн)
Благодарим за интерес
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