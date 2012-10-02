Перевод статей с русского на украинский

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Закрыт45 заявок435 просмотров

Необходим перевод статей с русскоязычной версии сайта в украиноязычную, тематика развлекательная.

На выходе должна быть хорошо читаемая статья, предложения озвучивать только с конкретными ценами, без цен не рассматриваются. Работа долговременная, публикуются новые статьи – соответственно нужны новые переводы.

13 лет назад
zloj
46 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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