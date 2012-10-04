Приватный проект для Натальи Толмачевой

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен2 заявки152 просмотра

Перевод 50 тыс. знаков с русского на украинский, тема маркетинг

13 лет назад
lexluthor01
Алексей 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

nata_t
42 года
14 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
13 лет назад
$25
3 дня
Быстро и качественно сделала перевод
Хороший заказчик

Заявки фрилансеров

nata_t
42 года
14 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
13 лет назад