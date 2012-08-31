Пишу книги на замовлення / Пишу книги на заказ
Допомагаю зайнятим людям писати мемуари, ділові, науково-популярні та мотиваційні книги.
Отзывы заказчиков
$35
10 баллов
12 лет назад
Быстро и качественно выполнила работу
Ответный отзыв
Я работала с Алексеем несколько раз. Каждый раз убеждаюсь в том, что это хороший заказчик. Рекомендую!
$40
10 баллов
13 лет назад
Грамотный специалист своего дела! Заказывал верстку электронной книги - сделала быстро и аккуратно. Принимает замечания спокойно и быстро их исправляет. Буду обращаться еще, спасибо!
Ответный отзыв
Работать с Владиславом легко и приятно. Проект интересный, задания четкие, оплата быстрая. Отличный заказчик! Буду рада сотрудничать в дальнейшем.
$25
10 баллов
13 лет назад
Быстро и качественно сделала перевод
Ответный отзыв
Хороший заказчик
$10
10 баллов
13 лет назад
Очень быстро справилась задачей
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Рекомендую!
$10
10 баллов
13 лет назад
Спасибо за качественноы выполненную работу. Рекомендую!
Ответный отзыв
Евгений отличный заказчик. Работать с ним легко и приятно, оплата своевременная. Рекомендую!