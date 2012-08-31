nata_t

Наталья Толмачева nata_t

 
43 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
8 месяцев назад
Пишу книги на замовлення / Пишу книги на заказ

Допомагаю зайнятим людям писати мемуари, ділові, науково-популярні та мотиваційні книги.

Отзывы заказчиков

lexluthor01
Алексей 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
$35
10 баллов
12 лет назад
Перевести 5 договоров с украинского на русский
Быстро и качественно выполнила работу
Я работала с Алексеем несколько раз. Каждый раз убеждаюсь в том, что это хороший заказчик. Рекомендую!
Ответный отзыв
VladislavK
Владислав 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$40
10 баллов
13 лет назад
Сверстать электронную книжку в PDF
Грамотный специалист своего дела! Заказывал верстку электронной книги - сделала быстро и аккуратно. Принимает замечания спокойно и быстро их исправляет. Буду обращаться еще, спасибо!
Работать с Владиславом легко и приятно. Проект интересный, задания четкие, оплата быстрая. Отличный заказчик! Буду рада сотрудничать в дальнейшем.
Ответный отзыв
lexluthor01
Алексей 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
13 лет назад
Приватный проект для Натальи Толмачевой
Быстро и качественно сделала перевод
Хороший заказчик
Ответный отзыв
lexluthor01
Алексей 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Перевести на украинский
Очень быстро справилась задачей
Хороший заказчик. Рекомендую!
Ответный отзыв
casias777
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Нужен рерайт сайта
Спасибо за качественноы выполненную работу. Рекомендую!
Евгений отличный заказчик. Работать с ним легко и приятно, оплата своевременная. Рекомендую!
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