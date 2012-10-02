Бюро переводов (Украина, Киев) требуется штатный переводчик Английского языка

Условия работы: полный рабочий день с 09:30 до 18:30, испытательный срок 3 месяца, оклад на испытательный срок 2 000, 00 грн., после прохождения испытательного срока 2 500, 00 грн.

Мы готовы рассмотреть кандидатов без опыта или с небольшим опытом работы.

!Внимание: обязательно наличие диплома филолога/переводчика.

Предпочтение будет отдано кандидатам со знанием более одного иностранного языка.

[email protected]

+38044 22 88 731