Перевод EN->RUS/RUS->IT

$50
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Завершен11 заявок241 просмотр

нужен переводчик. с английсского на русскийс русского на итальянский.

перевод текста.

13 лет назад
menuetos023
Бетрушев 
50 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

_deleted_
Имя 
27 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$21
1 день
Спасибо. Быстрая и качественная работа, буду обращаться еще.
Отличный заказчик! Оперативная оплата.Тактичное деловое общение. Рекомендую!

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_deleted_
Имя 
27 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад

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