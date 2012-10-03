Перевести статьи на китайский язык

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт6 заявок146 просмотров

Есть сайт, тематика туризм. Нужно перевести статьи на читабельный китайский язык.

Окола 100 статей.

По стоимости - не знаю расценок.

13 лет назад
1nfiniti
Илья 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Перевод контента на сайте

    $100

    Добрый день, коллеги. Нужно перевести контент на сайте на английский и немецкие языки. То, что нужно перевести во вложении. Интересует цена и сроки. Можно отдельно Англ. или немецкий.

    Переводы2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Требуются удаленные переводчики голландского языка

    Компания Freelance Project Management ищет профессиональных письменных переводчиков с/на голландский язык для долгосрочного сотрудничества на удаленной основе. Ждем Ваши резюме на ящик [email protected] с пометкой в теме письма: «ПЕРЕВОДЧИК ГОЛЛАНДСКОГО ЯЗЫКА». ...

    Переводынет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевод англ.-рус.

    Направление перевода: анг-рус Тематика: см. вложение, "описание и показатели компании пищевой отрасли" Требования: * изложение текста грамотным и красивым языком, соблюдение стилистики; * гугление употребимости в случае сомнений; * сохранение ...

    Переводы1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевод небольшого документа на немецкий язык

    $15

    Требуется перевести небольшой документ с русского на немецкий язык. Быстро, качественно и грамотно. Документ содержит в себе наполнение сайта. Тема документа - туристическая. Описание экскурсионных туров по Москве. ФАЙЛ ВО ВЛОЖЕНИИ.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужно провести телефонные переговоры на английском

    $10

    Нужен человек, который отлично владеет разговорным английским. Необходимо позвонить по скайпу зарубежному контрагенту и выяснить ряд деловых вопросов касательно поставок товара. Скорее всего, это будет один десятиминутный разговор. Затраты ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Перевод с английского

    Требуется выполнить перевод с английского на русский статьи по философии. http://www.philosophie.uni-mainz.de/metzinger/publikationen/precis.pdf Указывайте сроки и стоимость работы.

    Переводы31 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переводчик переписки программистов и техзаданий

    Для перевода текстов - специфика - веб-программирование, верстка и разработка по требуется переводчик. присылайте стоимость за тысячу знаков. это постоянное сотрудничество, работа выполняется удаленно.

    Переводы13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад