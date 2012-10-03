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Перевести статьи на китайский язык
Есть сайт, тематика туризм. Нужно перевести статьи на читабельный китайский язык.
Окола 100 статей.
По стоимости - не знаю расценок.
Заявки фрилансеров
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