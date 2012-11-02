Всем привет! Ищу хорошего переводчика с русского на корейский язык для перевода описания программы. Подробности выбранному исполнителю. От вас жду цены и сроки. P.S.: машинные переводы не ...
Перевод системных сообщений сайта
Здравствуйте!
Требуется перевод системных сообщений сайта с русского на английский по заданному формату, а именно переведенный текст необходимо поместить напротив переводимого в кавычки. Пример текста, который я предоставляю:
'Автор' => '',
'Аренда' => '',
'Все объявления' => '',
Что хочу получить:
'Автор' => 'Author',
'Аренда' => 'Rent',
'Все объявления' => 'All ads',
Пример длинных сообщений:
'Вы удачно отписались от пользователя {username}' => '',
'Вы удачно подписались на пользователя {username}' => '',
'Вы уже подписаны на пользователя {username}' => '',
'Не удалось отписаться от пользователя {username}. Попробуйте снова позже.' => '',
'При попытке подписаться на пользователя {username} произошла ошибка. Попробуйте снова позже.' => '',
Весь объем работы по ссылке http://depositfiles.com/files/b4c64cqw3 или во вложении.
Требуется аакуратный, ответственный, опытный исполнитель, который на "ты" с социальными сетями и интернетом. Сроки до 2 дней, стоимость 30 ВМЗ или ваша. Не пишите мне в ЛС, если я вас еще не выбрал, не стучите в асю. Оплата только через Вебмани или наличные для исполнителя из Минска. Спасибо.
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