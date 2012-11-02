Перевод системных сообщений сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен8 заявок206 просмотров

Здравствуйте!

Требуется перевод системных сообщений сайта с русского на английский по заданному формату, а именно переведенный текст необходимо поместить напротив переводимого в кавычки. Пример текста, который я предоставляю:

'Автор' => '',

'Аренда' => '',

'Все объявления' => '',

Что хочу получить:

'Автор' => 'Author',

'Аренда' => 'Rent',

'Все объявления' => 'All ads',

Пример длинных сообщений:

'Вы удачно отписались от пользователя {username}' => '',

'Вы удачно подписались на пользователя {username}' => '',

'Вы уже подписаны на пользователя {username}' => '',

'Не удалось отписаться от пользователя {username}. Попробуйте снова позже.' => '',

'При попытке подписаться на пользователя {username} произошла ошибка. Попробуйте снова позже.' => '',

Весь объем работы по ссылке http://depositfiles.com/files/b4c64cqw3 или во вложении.

Требуется аакуратный, ответственный, опытный исполнитель, который на "ты" с социальными сетями и интернетом. Сроки до 2 дней, стоимость 30 ВМЗ или ваша. Не пишите мне в ЛС, если я вас еще не выбрал, не стучите в асю. Оплата только через Вебмани или наличные для исполнителя из Минска. Спасибо.

13 лет назад
pbz
42 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

helaku
41 год
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$45
2 дня
Работал с Константином несколько раз, в том числе и на Фри-ланс.ру. Константин зарекомендовал себя как грамотный специалист, перевод быстрый, качественный и без пунктуационных или орфографических ошибок, то есть в правке абсолютно не нуждается. А это очень хорошо! Всем рекомендую и буду сам к нему еще обращаться!
Никаких нареканий по работе с Константином. Оплата вовремя, все без сучка, без задоринки.

Заявки фрилансеров

helaku
41 год
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

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