Требуется постоянно переводить тексты объемом в среднем 15000-20000 знаков. При адекватном качестве, скорости и стоимости отдам всю работу одному человеку. Интересует минимальная стоимость т.к. общий объём работ миллионы знаков. При переводе сохранять форматирование текста (без ...
Приватно для MArinec
Мне нужно перевести одну статью. Подробности в ЛС.
Все в ЛС.
Выбранный исполнитель
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