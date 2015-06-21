Интеграция TBDev и XBTT в торрент трекере

Имеется торрент трекер на движке TBDev. Необходимо в него интегрировать бэкэнд XBTT (написанный на C++)

Необходимо XBTT подогнать к существующей базе (TBDev). Также нужно произвести несколько изменений в исходном коде XBTT - золотые торренты, VIP аккаунты и т.д. (они все реализованы на PHP, нужно из перенести в XBTT)