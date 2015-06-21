Интеграция TBDev и XBTT в торрент трекере

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки493 просмотра

Имеется торрент трекер на движке TBDev. Необходимо в него интегрировать бэкэнд XBTT (написанный на C++)

Необходимо XBTT подогнать к существующей базе (TBDev). Также нужно произвести несколько изменений в исходном коде XBTT - золотые торренты, VIP аккаунты и т.д. (они все реализованы на PHP, нужно из перенести в XBTT)

PHP
16 лет назад
maxtor
Максим 
37 лет
20 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Am1GO
38 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$200
1 день
давно было... не помню )
Написал, установил, настроил и очень доволен сотрудничеством. Благодарю за понимание со стороны заказчика.

Заявки фрилансеров

Am1GO
38 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад

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