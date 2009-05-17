Нужен скрипт для создания неограниченно числа поддоменов, на каждом поддомене на основе определенного шаблона должен создаваться сайт с контентом заточенным под нужные кейворды (фразы). Контент должен генерироваться автоматически или собираться с vjb[ сайтов по выбору ...
Расширить функции фотоальбома
Icq 766-00000
Создан фотоальбом,но есть некоторые недоработки .Адрес проекта http://metalgearforum.ru/collection/ - админка создана .
здесь требуется,чтобы каждая фотография имела свойства каталога .. то есть -- чтобы нажав на главную фотографию мы попадали в галлерею этой фотографии,и главная была бы на 1 месте...то есть... например,у фотографии внутри добавлено еще 6 .. нажав на фотографию ,мы попадаем в подкаталог с уже видимыми фотографиями.. это нужно добавить к админке сайта,действующей в скрипте фотоальбома
и несколько других простых заданий
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