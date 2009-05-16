Соц сетка PHP, MySQL + JS + Flash ActionScript 3.0

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки142 просмотра

Приглашается опытный программист для доработки игровой соц сети - свой движок, многопользовательские флеш игры. Работа в режиме парного программирования (через общий экран и скайп или radmin) по 8 часов по будням. Объем работы на 2 месяца. Присылайте ваши оценки по стоимости на meone[a]bk.ru

JavaScriptMySQLPHP
16 лет назад
webwork123
Artem 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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