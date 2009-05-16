Необходимо немного подправить скрипт и немного оформить (натянуть любой симпатичный дизайн) писать по асе 105336381
Соц сетка PHP, MySQL + JS + Flash ActionScript 3.0
Приглашается опытный программист для доработки игровой соц сети - свой движок, многопользовательские флеш игры. Работа в режиме парного программирования (через общий экран и скайп или radmin) по 8 часов по будням. Объем работы на 2 месяца. Присылайте ваши оценки по стоимости на meone[a]bk.ru
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