Скрипт доски объявлений (для продажи)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки212 просмотров

Древовидная доска объявлений, на php, с инсталляцией. ТЗ при личном контакте в ICQ.

Цена договорная.

PHP
16 лет назад
loveamor
Дмитрий 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Spin7ion
32 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
$200
9 дней
Кинул когда проект был готов. мыло гада:[email protected] ICQ: 145757090 Могу продать исходники

Заявки фрилансеров

Spin7ion
32 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад