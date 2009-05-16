Хотел бы научиться программированию на flash.Я о AS 3 и Flex.А то есть много идей а воплотить их не хвататет знаний программирования.
Скрипт доски объявлений (для продажи)
Древовидная доска объявлений, на php, с инсталляцией. ТЗ при личном контакте в ICQ.
Цена договорная.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $10
Нужно исправить глюк шаблона comfy, где при переходе на категорию отображается только 10 записей и нет ссылки на предыдущие статьи (типа ссылка "Раньше"), так же пропадает футер и правый сайдбар. Проблема ...Завершен16 лет назад
Необходимо оживить шапку на flash. Шапка в .jpg прикреплена к проекту. В первую очередь интересуют цены на каждый из вариантов, так как проект малобюджетный: 1. оживить только логотип ...Завершен16 лет назад
Требуется написать движок информационного портала с добавлением платежных систем. Так же потребуется генерация и отрисовка граффиков. Сайт будет на английском языке.Закрыт16 лет назад
Есть верстка - 3 страницы. Нужно доделать сайт состоящий из 7 страниц. Пишите срок и ценуВеб-программирование24 заявкиЗакрыт16 лет назад
Есть готовый дизайн в файле.Требуется верстка и разработка админпанели со всеми функциями указанными в графическом макете. (Макет в приложении,там 1 язык но надо на 3) за деталями стучаться в скайп.или писать в личку.цена,сроки. ...Закрыт16 лет назад
- $50
Написать граббер для сайта xuk.ru Вот и все) Предлагайте цены. Готовый не предлагать. Двжок DLE Лучшая цена победит.Веб-программирование8 заявокЗакрыт16 лет назад
Есть флешка номер 1 – swf файл без исходников. Нужно на ее основе сделать флешку номер 2, которая делает следующее призапуске: 1. Показывает статическую/динамическую картинку-баннер. На баннере написан какой то текст и обращение ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Проблема в том что после добавления Участником статьи, он может ее редактировать и удалять. Схема такая он отправляет мне статью на проверку и я ее "Планирую" на определенную дату, но так ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $100
Нужно прикрутить готовый шаблон на движок DigiShop Pro (Shopping Cart Software) с возможностью перестановки независимых блоков через админку (опция существует) срок – 8 часов, стоимость от 50$ в приложении ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад