Написание скрипта информационного портала

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок227 просмотров

Требуется написать движок информационного портала с добавлением платежных систем.

Так же потребуется генерация и отрисовка граффиков.

Сайт будет на английском языке.

16 лет назад
jeanne
125 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

theCoder
Дмитрий 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$1200
30 дней
Очень недоволен отношением к исполнителю. Я был выбран исполнителем к проекту http://www.weblancer.net/projects/115244.html Все обговорили, ТЗ, сроки, цену. Договорились, что вечером будет более подробное ТЗ. От заказчика сутки не было ответа, потом выходит на связь и говорит - "передумали мы с тобой работать". Причина - "Необоснованная цена. Слишком долгий срок исполнения." При этом не было попыток договориться. Ненадежный заказчик. Может легко передумать. Не советую к нему обращаться.

Заявки фрилансеров

theCoder
Дмитрий 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад