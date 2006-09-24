Требуется человек хорошо знающий CSS для создания 10-ти простых шаблонов.
- $100Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется написать движок информационного портала с добавлением платежных систем. Так же потребуется генерация и отрисовка граффиков. Сайт будет на английском языке.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Требуется сверстать сайт табличной версткой.HTML-верстка43 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется баннерщик. 10 баннеров. Скорость и творческий подход приветствуется. Стучать в асю: 668848Баннеры22 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $200
Требуется написание 2-х небольших программок. Прогеры на asm или c++ приветствуются. Стучать в асю 666648Прикладное ПО2 исполнителяЗавершен16 лет назад
- $100
Требуется человек имеющий свои скрипты магазина. Либо умеющий четко и оперативно менять чужой. Так же умеющий дизайнить, либо имеющий партнера дизайнера. Дизай простой. Стучать в асю 416-413-104Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $1000
Требуется человек(группа) для написания сайта на подобие http://igrun.com плюс дополнительниые игры А так же дизайна к нему.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $250
Требуется написание не сложного магазина(подойдет и уже готовый вариант). А также несложного дизайна к нему. Основные требования: -Простота добовления товара -Простота в установке Жду предложения в асю.Веб-программирование17 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Требуется человек для того чтобы настроить DNS, привязать домен, проинсталить некоторые модули на сервер.Настройка сервера/ПО9 заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Требуется написание скриптов обменного пункта. Вот с такими нюансами: 1. двухуровневой партнеркой 2. оплатой цента партнерам при регистрации(уточнение валидности кипера) 3. сделать такой код, чтобы человек - вебмастер (партнер) вставил его себе на сайт и у него был готовый ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $300
Нужен человек в телефонную поддержку. Требования: хорошее знание разговорного английского, адсл интернет. Нужно будет принимать звонки по ИП-телефонии и рассказывать о компании.Служба поддержки2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $300
Требуется человек с отличным знанием агглийского языка. Так же обязательное условия: -наличие быстрого интернета(не Dial Up) -минимум 10 часов в сутки требуется находится в сети Работа не пыльная и никто не помешает вам заниматься своими делами одновременно с предлогаемой ...Служба поддержкинет заявокЗакрыт17 лет назад