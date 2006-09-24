jeanne

Иван Стокин jeanne

 
NaN лет
17 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
theCoder
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1200
0 баллов
15 лет назад
Написание скрипта информационного портала
Очень недоволен отношением к исполнителю. Я был выбран исполнителем к проекту http://www.weblancer.net/projects/115244.html Все обговорили, ТЗ, сроки, цену. Договорились, что вечером будет более подробное ТЗ. От заказчика сутки не было ответа, потом выходит на связь и говорит - "передумали мы с тобой работать". Причина - "Необоснованная цена. Слишком долгий срок исполнения." При этом не было попыток договориться. Ненадежный заказчик. Может легко передумать. Не советую к нему обращаться.