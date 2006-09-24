Требуется написание скриптов обменного пункта. Вот с такими нюансами: 1. двухуровневой партнеркой 2. оплатой цента партнерам при регистрации(уточнение валидности кипера) 3. сделать такой код, чтобы человек - вебмастер (партнер) вставил его себе на сайт и у него был готовый ...