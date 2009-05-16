Переделать компонент от joomla 1.0 в 1.5

Есть сайт на джумла 1.0+виртуемарт. Нужно подключить систему биллинга+wmr и отображение товаров в каталоге. Кто не понимает о чем речь – просьба не беспокоить. В личку НЕ ПИСАТЬ. Оставляйте, пожалуйста, свои ...