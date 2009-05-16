Переделать компонент от joomla 1.0 в 1.5

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка162 просмотра

Есть компонент http://www.kuleuven.be/ck/ludo_autolinkbot.zip

Нужно переделать его под joomla 1.5.

Оплата после проверки работы скрипта.

Не какой предоплаты.

Joomla
16 лет назад
domler
47 лет
17 лет в сервисе
Был
14 дней назад

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