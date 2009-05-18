Оптимизировать скрипт, чтобы он работал на Nginx

Здравствуйте.

Суть проблемы заключается в следующем:

".... подавляющее большенство запросов - запрашиваются через /out.php , что в свою очередь:

1. дёргает базу для получения пути к файлу, статистики и т.д.

2. не даёт возможности отдайть файл nginx по прямой ссылке

Для того, чтобы была возможность отдать файлы nginx необходимо модифицировать систему таким образом, чтобы out.php отдавал хедер x-accel-redirect на "internal localtion" nginx

Ищу того, кто мог бы реализовать это.