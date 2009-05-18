Оптимизировать скрипт, чтобы он работал на Nginx

  1. Биржа фриланса
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Завершен3 заявки204 просмотра

Здравствуйте.

Суть проблемы заключается в следующем:

".... подавляющее большенство запросов - запрашиваются через /out.php , что в свою очередь:

1. дёргает базу для получения пути к файлу, статистики и т.д.

2. не даёт возможности отдайть файл nginx по прямой ссылке

Для того, чтобы была возможность отдать файлы nginx необходимо модифицировать систему таким образом, чтобы out.php отдавал хедер x-accel-redirect на "internal localtion" nginx

Ищу того, кто мог бы реализовать это.

Nginx
16 лет назад
rider59
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Am1GO
38 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$100
3 дня
Владимир отлично справился с поставленной задачей. Ответственно подошел к выполнению ТЗ. Также предложил возможные варианты улучшения на будующее. Результат превзошел все мои ожидания.
С заказчиком приятно работать. Мною было предложение несколько иное решение проблемы и это было воспринято абсолютно адекватно. Сотрудничеством доволен.

Заявки фрилансеров

Am1GO
38 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад

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