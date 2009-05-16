Сделать счётчик нажатий. Это может быть как плагин так и просто модификация, главное чтобы не трогать исходный код движка. Плагин предназначается для галерее сайтов, аналог можно посмотреть здесь: http://cssremix.com ...
Толкователь на flash
Нужно приложение на flash с использованием Вконтакте API.
В состав приложения входит:
1. Толкователь снов.Должен быть поиск по ключевому слову сна и так же фильтр (например при вводе буквы а - в окне выбора все слова на a только)
2.Тайна имени. Так же поиск по имени (можно и самому там найти ) и так же фильтр по первой букве.
Оба эти вида толкователя переключяаются в отдельном окне.Так же есть ползунок изменения размера шрифта.
Использование API вконтакте:
- проверка добавил ли пользователь приложение к себе
- проверка разрешил ли он все действия пользователю
- проверка на подлиность приложения через auth_key = md5(api_id + '_' + viewer_id + '_' + api_secret), если не совпадает - приложение должно выдовать ошибку и не раотать.
Вся необходимая информация для приложения есть.С Вас - реализация.Прилагается примерный рисунок приложения.
В общем здесь работы не много,цена тоже должна быть небольшая. Интересует срок реализации и цена.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $20Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $5
Нужен весь контент сайта "medband.ru" с грабить, ручками столько страниц копировать пройдет целый год! На любой удобный для вас движок, желательно joomla Только контент, не дизайн !Веб-программирование10 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо создать систему бронирования туров, билетов на основании баз основных туристических операторов. Туры должны выбираться из базы нижеуказанных операторов. 1. http://www.teztour.com/ 2. http://www.turtess.com.ua/ 3. http://www.anextour.com.ua/ 4. http://pegast.com.ua/ 5. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $10
Есть готовый скрипт доски объявлений,есть админка в ней можно создавать дополнительные разделы или удалить их. требуется. 1) сделать возможность редактировать как разделы так и сами объявления из админки 2) Автоудаление ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
Добрый день! Есть небольшой скрипт, есть требуемые модификации. Кто готов работать? :) ТЗ выдаю исполнителю.Закрыт16 лет назад
Нужен качественный скроллбар на JS или ASP.NET AJAX. --- JavaScript --- Div контейнер с возможностью конфигурации размера. Размер скролла должен пропорционально соответствовать размеру содержимого контейнера, но не меньше установленного минимума в ...Завершен16 лет назад
- $100
40 билетов по 20 вопросов в каждом; к каждому вопросу прикреплен комментарий; все вопросы делятся на 26 групп и при составлении билета выборка делается исходя их этих групп а ...Завершен16 лет назад
- $20
Нужно сделать скрипт автоматических выплат с кодом протекции для Webmoney. Допустим, клиент нажимает на кнопку "Снять деньги", и деньги автоматически выплачиваются ему на WMZ, только с кодом протекции, а код протекции ...Завершен16 лет назад
День добрый! Есть сайт с админкой от FriendlySoft. Надо добавить возможность присвоения метатегов к каждой статье. Кто готов взяться? Желательно озвучивать цену и ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $21
Доброе время суток. Нужен специалист, который приедет в указанное место в Киеве (р-н Оболонь), установит и настроит скрипт Webasyst (лицензию) И попутно объяснит все вопросы, консультация ...Завершен16 лет назад