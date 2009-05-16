Толкователь на flash

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок219 просмотров

Нужно приложение на flash с использованием Вконтакте API.

В состав приложения входит:

1. Толкователь снов.Должен быть поиск по ключевому слову сна и так же фильтр (например при вводе буквы а - в окне выбора все слова на a только)

2.Тайна имени. Так же поиск по имени (можно и самому там найти ) и так же фильтр по первой букве.

Оба эти вида толкователя переключяаются в отдельном окне.Так же есть ползунок изменения размера шрифта.

Использование API вконтакте:

- проверка добавил ли пользователь приложение к себе

- проверка разрешил ли он все действия пользователю

- проверка на подлиность приложения через auth_key = md5(api_id + '_' + viewer_id + '_' + api_secret), если не совпадает - приложение должно выдовать ошибку и не раотать.

Вся необходимая информация для приложения есть.С Вас - реализация.Прилагается примерный рисунок приложения.

В общем здесь работы не много,цена тоже должна быть небольшая. Интересует срок реализации и цена.

16 лет назад
lepric
Денис 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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