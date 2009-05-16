Сделать счётчик нажатий. Это может быть как плагин так и просто модификация, главное чтобы не трогать исходный код движка. Плагин предназначается для галерее сайтов, аналог можно посмотреть здесь: http://cssremix.com ...
Граббер
Нужен весь контент сайта "medband.ru" с грабить, ручками столько страниц копировать пройдет целый год! На любой удобный для вас движок, желательно joomla
Только контент, не дизайн !
Заявки фрилансеров
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